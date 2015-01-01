Brightcove тренинг видео

На нашем сайте появился новый раздел видео тренинги. Здесь уже содержатся ролики, которые помогут Вам быстро освоить онлайн видео платформу Brightcove. Как быстро загрузить видео и разместить его на сайте, как добавить логотип в плеер, как создать плейлист, как управлять «социальными» кнопками в плеер и многое другое. Читать дальше