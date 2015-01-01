В рамках заключенного партнерского соглашения, компания R-media получила статус Solution Partner компании Brightcove inc. Теперь руководители крупных Интернет проектов, владельцы небольших сайтов, маркетологи и PR специалисты, используя онлайн видео платформу Brightcove, получат профессиональный инструмент Читать дальше
На нашем сайте появился новый раздел видео тренинги. Здесь уже содержатся ролики, которые помогут Вам быстро освоить онлайн видео платформу Brightcove. Как быстро загрузить видео и разместить его на сайте, как добавить логотип в плеер, как создать плейлист, как управлять «социальными» кнопками в плеер и многое другое. Читать дальше
В то время, как пропускная способность сети Интернет увеличивается, а затраты на производство видео продолжают снижаться, предприятия и организации начинают использовать видео в качестве основного способа общения с действующими и потенциальными клиентами. Сегодня видео быстро становится основным медиа инструментом маркетологов Читать дальше