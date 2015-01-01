Brightcove - видеохостинг для профессиональных проектов любого масштаба

Размещайте видео высокого качества на своем сайте. Воспользуйтесь передовыми технологиями и новейшими инструментами для роста вашей компании, бизнеса, бренда. Поддержка iPhone, iPad, Android устройств. Интеграция с YouTube и социальными сетями.

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Ether.tv - собственный Интернет видео канал

Создайте и управляйте собственным Интернет видео каналом. Проводите прямые трансляции без ограничений. Формируйте каталоги видео-по-запросу и плей-листы на каждый день.


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LIVE трансляции

Закажите проведение трансляции «Под ключ». Снизьте расходы при частом проведении онлайн трансляций.








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R-media выводит на украинский IT рынок услугу видеохостинга от компании Brightcove inc

В рамках заключенного партнерского соглашения, компания R-media получила статус Solution Partner компании Brightcove inc. Теперь руководители крупных Интернет проектов, владельцы небольших сайтов, маркетологи и PR специалисты, используя онлайн видео платформу Brightcove, получат профессиональный инструмент Читать дальше

Brightcove тренинг видео

На нашем сайте появился новый раздел видео тренинги. Здесь уже содержатся ролики, которые помогут Вам быстро освоить онлайн видео платформу Brightcove. Как быстро загрузить видео и разместить его на сайте, как добавить логотип в плеер, как создать плейлист, как управлять «социальными» кнопками в плеер и многое другое. Читать дальше

48 идей использования онлайн видео

В то время, как пропускная способность сети Интернет увеличивается, а затраты на производство видео продолжают снижаться, предприятия и организации начинают использовать видео в качестве основного способа общения с действующими и потенциальными клиентами. Сегодня видео быстро становится основным медиа инструментом маркетологов Читать дальше


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